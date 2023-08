Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Antônio Lázaro Monteiro de Souza, de 28 anos, na terça-feira, 8, por volta das 8h28, a 15km da Praia do Engancho, localizada no município de São Sebastião do Tocantins.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, amigos da vítima informaram que Antônio Lázaro, bebendo bebida alcoólica e tomando banho nas margens da praia quando por volta das 17hs, no domingo, perceberam sua ausência e iniciaram uma busca.

Ainda segundo os bombeiros, as equipes só foram acionadas na segunda-feira, 7, às 15h50 e iniciaram as buscas, encontrando o corpo a 15 km onde a vítima teria desaparecido nas margens da Praia do Engancho.

O corpo ficou aos cuidados da Polícia Civil.