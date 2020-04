Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de aposentado desaparecido após barco virar em pescaria no rio Urubu Ele desapareceu nesta segunda-feira, 21, e foi localizado nesta quarta-feira, 22

O corpo de um homem desaparecido durante uma pescaria no rio Urubu, na zona rural de Lagoa da Confusão, oeste do Estado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 22. Ele desapareceu na segunda-feira, 20, durante o naufrágio da do bote em que estava com outros pescadores na região da Fazenda Carolina. Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 7 horas os mer...