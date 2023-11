Vida Urbana Bombeiros encontram corpo da segunda criança desaparecida no Rio Tocantins Vítima é Leandro Álvaro Costa, 8 anos. Corpo estava boiando a 8 km do local do afogamento

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar localizaram, nesta terça-feira, 7, o corpo da segunda vítima que estava desaparecida no Rio Tocantins, a criança Leandro Álvaro Costa, 8 anos. Segundo os bombeiros, equipes visualizaram por volta das 11h40 o corpo boiando,a 8 km do local do afogamento, em uma praia na cidade de Aguiarnópolis. O corpo foi levado pelo Instit...