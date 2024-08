Vida Urbana Bombeiros encerram buscas por idoso que desapareceu enquanto cuidava do gado em fazenda Jorge Almeida Basílio está desaparecido desde 2 de agosto, na região do Cantão. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o inquérito policial foi instaurado para investigar o caso

As buscas por Jorge Almeida Basílio, de 74 anos, foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). O idoso está desaparecido desde o dia 2 de agosto, enquanto cuidava do gado em sua propriedade na região do Cantão, em Caseara, centro-oeste do estado. O fim das buscas aconteceu no último sábado (10) e os familiares já foram comunicados. Segundo a corporaçã...