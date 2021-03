Vida Urbana Bombeiros e Defesa Civil voltam a intensificar sanitização nos municípios tocantinenses Inicialmente as oito cidades com unidades da corporação serão contempladas com aplicações de hipoclorito de sódio a partir desta sexta-feira, 5

A partir desta sexta-feira, 5, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil voltam a intensificar a sanitização nas cidades tocantinenses com aplicações de hipoclorito de sódio em pontos de maior trânsito de pessoas no dia a dia dos municípios. Essa medida faz parte da estratégia de combate a Covid-19 com a designação de “Operação Fora Covid”, que foi determinada pelo governador M...