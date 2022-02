Vida Urbana Bombeiros e cadela que atuam nas buscas em Petrópolis serão substituídos por um novo trio Nova equipe tem experiência em ações de busca e está ligada à Companhia Independente de Busca e Salvamento

A partir do próximo domingo, 27, a equipe do Corpo de Bombeiros do Tocantins que atua nas buscas em Petrópolis (RJ) será trocada. A substituição será feita por dois cabos bombeiros Raphael Neves Buarque Gusmão e Alexandre Velasco Gomes e a cadela Dory, de raça Boiadeiro Australiano. A cidade no Rio de Janeiro teve mais de 200 mortos e mais de 100 desaparecidos pelos d...