Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) juntamente com apicultores retiraram um enxame de abelha que estava no pilar da entrada de um hospital particular de Palmas. O fato ocorreu na manhã deste sábado, 8, e até o início da tarde a ocorrência não tinha sido finalizada.

Um vídeo divulgado na rede social mostra o servidor público Fernando da Silveira Angelo, de 36 anos, filmando o enxame, ele diz: “para poder entrar na portaria tá difícil, mas é só não mexer com elas, passar tranquilamente, que elas não vão mexer contigo”. Ele conta que, ao chegar no hospital pela manhã para buscar a esposa, escutou ruído e, ao olhar para cima, se deparou com o enxame. Segundo ele, funcionários fecharam o local da portaria, por segurança. Havia outra saída do hospital, pelos fundos, para evitar passar nesse local.

Segundo os bombeiros, equipes estiveram no local para realizar a retirada. Um vídeo divulgado pela corporação mostra o momento da captura.

“Aproximando a caixa perto do enxame, onde foi coletada a rainha para entrarem mais rápido. Vai ser colocado lá e, mais ou menos em torno de 1h hora todas entram para dentro da caixa”, relata.

A reportagem solicitou aos Bombeiros detalhes da ocorrência e aguarda a finalização do atendimento para retorno com as informações.