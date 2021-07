Vida Urbana Bombeiros divulgam lista dos 80 classificados para atuar em oito brigadas de combate a incêndios Dos 712 inscritos, 108 realizaram o teste que consistia em percorrer 2.400 metros, com uma bomba costal cheia de 24 kg, em tempo abaixo de 30 minutos

O Corpo de Bombeiros divulgou a lista com os nomes dos 80 classificados e do cadastro de reserva para trabalhar na Brigada de Combate a Incêndios Florestais, que irão ao realizar o curso de formação atuarão como brigadista nas oito unidades da corporação em oito cidades do Tocantins. A seleção de brigadistas nesses moldes é inédita no Estado. Os selecio...