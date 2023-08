As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) continuam nesta quinta-feira, 3, as buscas pela adolescente Dânyelle Pinheiro Rodrigues, de 13 anos, que desapareceu na praia de Novo Acordo, na terça-feira, 1º, por volta das 17h, enquanto banhava no rio.

Conforme a corporação, banhistas que estavam no local informaram que a viram pela última vez no rio, mas ninguém percebeu quando ela desapareceu.

As buscas iniciaram na noite de terça-feira, 1º. Os militares chegaram ao local por volta das 20h41 e fizeram mergulhos nos locais. As buscas foram finalizadas horas depois e retomadas no dia seguinte.

Ainda segundo os militares, o rio tem muita correnteza e uma profundidade de 6 metros.

Familiares da adolescente e comunidade ajudam nas buscas com uma embarcação nas superfícies e margens do rio.