Redação Jornal do Tocantins

Quatro equipes de bombeiros militares atuaram na manhã deste sábado, 27, em um combate a incêndio em um ferro velho, na quadra 812 Sul, em Palmas. Não houve vítimas.

Os militares foram acionados por volta das 10h30, às informações preliminares eram de que o fogo teria começado pela vegetação numa área verde.

Mas, segundo o que observaram os bombeiros, não havia mato pelas redondezas, o que leva a crer que o incêndio tenha sido ateado diretamente no material armazenado na área do ferro velho.

De acordo com os militares, a fumaça preta gerada pelo fogo podia ser vista a quilômetros de distância, chamando a atenção das pessoas.

As equipes chegaram ao endereço e iniciou-se a execução do plano de combate às chamas. O trabalho das equipes durou mais de duas horas, devido às chamas terem atingido muitos plásticos, borrachas e outros produtos no local.