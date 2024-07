Vida Urbana Bombeiros combatem incêndio e impedem destruição de casa; Vídeo Dois cômodos, vários móveis e até um botijão de gás foram atingidos pelo fogo. Ninguém se feriu.

Um incêndio destruiu parcialmente uma casa em Gurupi, no sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois cômodos, móveis, fiação elétrica, parte estrutural da casa e até um botijão de gás foram atingidos pelas chamas. Ninguém se feriu.