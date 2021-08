Vida Urbana Bombeiros combatem fogo em residência e suspeita é que morador tenha causado o incêndio Chamas começaram em um dos quartos da residência e consumiram móveis e parte do telhado; no dia anterior, um morador de outro setor da cidade esqueceu brasas no fogão causando um princípio de incêndio

Um incêndio em uma residência que teria sido provocado pelo próprio morador foi registrado em Gurupi. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 11, por volta das 13 horas, no setor Belo Vista, e o Corpo de Bombeiros combateu as chamas. No dia anterior, na terça-feira, 10, outro caso de princípio de incêndio foi registrado em uma residência de Gurupi após o morador esquecer b...