Vida Urbana Bombeiros combatem fogo em área verde próximo a ponte do ribeirão Taquarussu na Capital Tocantins teve nas últimas 24 horas 70 focos de calor e desde o início do ano foram 3 mil casos

Com 70 registros de focos de fogo nas 24 horas, o Tocantins está em terceiro lugar no ranking estadual registrando desde o início do ano até esta quinta-feira, 23, 3.088. Apesar de do alto número, se comparado com o mesmo período do ano passado, houve um redução e 18% no número de focos de calor, quando eram 3.789. Conforme os dados o Instituto Nacional de Pesquisas E...