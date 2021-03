Vida Urbana Bolsonaro recebe hoje governadores e presidentes de outros Poderes Reunião no Palácio da Alvorada é sobre ações relacionadas à covid-19

O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta quarta-feira, 24, no Palácio da Alvorada, governadores e presidentes dos outros Poderes da República. De acordo com a Presidência, o objetivo do encontro é “fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas”. Participam da reu...