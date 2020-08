Vida Urbana Bolsonaro ignora que Brasil chegou a 100 mil mortos e fala de dados positivos da Covid-19 "Todas as vidas importam: as que vão e as que ficam. Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças", disse em publicação

Após o Brasil superar a marca de 100 mil óbitos pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou neste sábado (8) uma postagem de sua equipe de comunicação na qual lamenta mortes pela Covid-19 "assim como por outras doenças" e pede divulgação de dados positivos. O país atingiu essa marca no início da tarde deste sábado, segundo dados coletados com as...