Vida Urbana Bolsonaro diz que tem 'cheque de R$ 20 bilhões' para comprar vacina, mas que produto está em falta Governo sofre pressão para ampliar oferta e evitar suspensão da imunização contra a Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda (15) que tem um "cheque de R$ 20 bilhões" para comprar vacinas contra a Covid-19, mas que o produto está em falta no mercado. Ele negou que o governo desestimule a vacinação mas voltou a defender que a aplicação seja opcional. As declarações foram feitas no mesmo dia em que o prefeito do Rio de Janeir...