Vida Urbana Bolsonaristas invadem área do Congresso, Planalto e STF; PM reage com bombas Grupo estava no Quartel General do Exército e se deslocou para frente do Ministério da Justiça

Atualizada às 15h59 de 08/01/2023 Manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde deste domingo (8), invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar. A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana apó...