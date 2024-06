Vida Urbana Bolsa Família: Mais de 160 mil famílias do Tocantins começaram a receber repasse nesta segunda-feira Valor médio recebido pelos beneficiários no estado é de R$ 704,26. A capital tem o maior número de famílias tocantinenses contempladas, com 22,1 mil beneficiados, segundo divulgou o Governo Federal

Teve início nesta segunda-feira (17) o repasse de valores aos 160,3 mil beneficiários do programa Bolsa Família. Este mês a capital tocantinense tem o maior número de famílias beneficiárias. São 22,1 mil pessoas com um valor médio de repasse de R$ 699,61. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, o cronograma de pagame...