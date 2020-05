Vida Urbana Boletins com classificação de risco de queimadas serão divulgados diariamente Nesta quarta-feira, 27, primeiro dia da publicação, os riscos são moderados para as quatro regiões tocantinenses observadas pelos dados do documento; essa divulgação dos informativos segue até novembro, quando é esperado o início das chuvas

A partir desta quarta-feira, 27, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) irá divulgar Boletins Diários sobre as variáveis meteorológicas, que possibilita a classificação do risco de queimadas nas regiões do Estado e trarão as informações de variações de temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar. Essa divulgação dos informativos segue a...