Vida Urbana Boletim volta a registrar mais de mil casos por edição e maio já é 8º mês com mais casos na pandemia Estado confirmou mais 1.167 novos casos e mais 7 mortes neste sábado, e eleva para 10.232 os casos de maio; o mês com mais casos desde o início é agosto do ano passado com 30.505 confirmações

O governo do Tocantins publicou o boletim epidemiológico com mais 1.167 novos casos confirmados da Covid-19, incluindo 71 das últimas 24 horas, o que elevou o total de contaminados para 172.741 infectados no Estado e colocou maio como o 8º mês com mais casos confirmados, entre os 15 transcorridos desde a primeira confirmação da doença no Tocantins.Conforme o boletim, d...