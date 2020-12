Vida Urbana Boletim traz neste domingo 113 novos casos de Covid-19 e três mortes Tocantins acumula 85.385 casos confirmados da doença e 1.201 mortes

Neste domingo, 13 de dezembro, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) traz 113 novos casos de pacientes diagnosticados com a Covid-19 além de mais três mortes. Conforme a pasta, 54 dos casos foram registrados nas últimas 24 horas e o restante através de coletados em dias anteriores, com os resultados liberados no último sábado. O boletim destac...