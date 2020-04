A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou nesta quarta-feira, 15, através do 32º boletim epidemiológico da Covid-19, que dois novos casos foram confirmados no Tocantins. Segundo o documento, as duas confirmações são em Palmas, uma mulher de 39 anos, sem histórico de contato com pessoas infectadas ou viagem e um homem de 38 anos com retornou recentemente da Inglaterra.

Com as duas novas notificações positivas desta quarta, os números de infectados no estado chegariam a 30, contudo um dos casos confirmados em Araguaína por meio de teste rápido, deu negativo em exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO). A SES relatou no boletim, que após hospitalização e coleta swab, o exame no Lacen deu negativo para Covid-19 e positivo para Influenza B.

Com isso, o Estado contabiliza 29 casos registrados da doença, nas cidades de: Palmas (19), Araguaína (05), Gurupi (01), Dianópolis (01), Cariri do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01). De acordo com SES, as notificações dos novos casos são registradas até as 17 horas pelo órgão.

Óbito

Na noite da última terça-feira, 14, a assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Francisca Romana Chaves, de 47 anos, foi a primeira vítima da Covid-19 a morrer no Tocantins e em Palmas. O enterro ocorreu nesta quarta e não foi possível a participação da família, conforme determinado nesse tipo de caso durante a pandemia.