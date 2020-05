Com o maior número de pacientes testados positivos para Covid-19 em um único dia, Tocantins registrou 72 novos casos confirmados nesta quinta-feira, 7, conforme o 53º Boletim Epidemiológico. Esse o número significa que três pessoas ficaram infectadas por hora nas últimas 24 horas. Dos novos casos 56 são de testagens realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) e 16 de testes rápidos.

Além disso, Araguaína corresponde a 45% dos novos casos, com 33 diagnósticos positivos. Outros 22 em Palmas, 3 em Cariri, 3 em Nova Olinda, 2 em Darcinópolis, 1 em Gurupi, 1 em Paraíso do Tocantins, 1 Araguatins, 1 em Formoso do Araguaia, 1 em Nova Rosalândia, 1 em Miranorte, 1 em Couto Magalhães 1 em Aliança do Tocantins e 1 em Aguiarnópolis .

Estados e Caminhoneiros

Conforme o Boletim, no Lacen também houve três diagnosticados de casos positivos dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Paraíba. Já na ação simultânea para realização de testes rápidos em caminhoneiros nas divisas do Estado, foram confirmados quatro casos positivos para Covid-19, de residentes dos Estados do Pará, Pernambuco e Bahia.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), além do Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho, realiza os testes em caminhoneiros que passam pela BR-153 nos postos da PRF e divisas do Tocantins. Nesta quinta ainda, a Prefeitura de Colinas do Tocantins divulgou que fugiu do alojamento para infectados por Covid-19 um caminhoneiro de 45 anos. A PRF já está acionada para buscas pelo paciente. Os outros três caminhoneiros testados seguem isolados no alojamento preparado exclusivamente para receber os pacientes confirmados.

Pacientes com Covid

Com o novo Boletim, o Estado chega a 423 pacientes diagnosticados com a doença, sendo nove óbitos pelo novo coronavírus, e outros 24 hospitalizados, sendo 10 em leitos clínicos (oito públicos e dois privados) e 14 em UTI Covid públicas. Junto os pacientes hospitalizados e os em isolamento domiciliar são 342 estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os demais 72 já se recuperaram da infecção, sendo em Palmas 32, Araguaína 26, São Miguel 10, Gurupi 1, Cariri 1, Tocantinópolis 1 e Couto Magalhães 1.

Conforme o Boletim, por faixa etária, ainda os jovens entre 20 e 39 anos estão no topo no número de infectados sendo 196, seguidos das pessoas de 40 a 59 anos com 143. Das pessoas de 60 a 69 anos são 28 casos, e 26 entre as de 10 e 19 anos. Por fim os idosos com mais de 70 há 14 infectados e dos menores de 9 anos são 16 casos.

No que se refere ao sexo do paciente são 228 homens, ou seja, 52,7% do total, e 195 mulheres.

A SES possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins, acesse aqui.