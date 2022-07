Vida Urbana Boletim estadual traz quatro mortes pela Covid-19 e mais de mil casos confirmados Em 24h, Tocantins registra 548 casos pela doença; As quatro mortes ocorreram nos dias 22, 23 e 25 de junho

O 752° Boletim Epidemiológico da Covid-19, desta sexta-feira, 1, traz quatro mortes e 1.137 novos casos confirmados da doença, deste total, 548 registrados nas últimas 24h. As quatro mortes ocorreram nos dias 22, 23 e 25 de junho. Um homem 46 anos, residente em Porto Alegre do Tocantins, com hipertensão, diabetes e doenças cardíacas crônicas; um homem 77 anos, reside...