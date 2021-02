Diferente de outros finais de semana, em que os casos confirmados para a Covid-19 sempre estavam abaixo de 200, neste domingo, 21, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que há mais 328 pacientes confirmados com a doença, além de cinco mortes.

Conforme a pasta, dos casos confirmados, 116 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem. O Tocantins registra, até o momento, 109.841 casos confirmados da doença, sendo 99.777 recuperados e 8.583 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar, e 1.481 óbitos.

Veja o detalhamento das mortes:

1. Mulher, 84 anos, residente em Palmas. Comorbidades: não relatado. Óbito em 16/02/21 no Hospital Geral de Palmas.

2. Homem, 42 anos, residente em Palmas. Comorbidades: Hipertensão. Óbito em 16/02/21 no Hospital Oswaldo Cruz, em Palmas.

3. Homem, 59 anos, residente em Palmas. Comorbidades: Sequela de AVC, tabagista e alcoolista. Óbito em 14/09/20 no Hospital Geral de Palmas.

4. Homem, 62 anos, residente em Porto Nacional. Comorbidades: Hipertensão. Óbito em 17/02/21 no Hospital Santa Thereza, em Palmas.

5. Mulher, 38 anos, residente em Jaú do TO. Comorbidades: não relatado. Óbito em 16/02/21 no Hospital Santa Thereza, em Palmas.

Lotação em Palmas



A Capital está em alerta, já que a maior parte dos leitos que atendem pacientes considerados mais graves estão ocupados. De acordo boletim da com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus), taxa de ocupação total alcançou 65,2% neste domingo. São 159 pessoas internadas com complicações causadas pela doença, sendo que 95 são residentes da Capital e 64 de outros municípios. Ainda conforme a pasta, A ocupação dos leitos clínicos públicos e privados é de 61,1%, já a ocupação dos leitos das UTIs exclusivos para Covid-19 chega a 69,5%.

Em todo o Estado, são 279 pessoas internadas com a doença. No Hospital Geral de Palmas (HGP), a lotação de UTI Covid-10 está em 90% (27 dos 30 estão ocupados). Já nos Hospitais Regionais de Augustinópolis e Gurupi, a taxa passa de 70%, segundo os dados do Integra Saúde, divulgados pela SES.

Mais dados sobre as internações podem ser acessados pelo portal http://integra.saude.to.gov.br/covid19