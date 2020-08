Com 565 novos casos confirmados da Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 3, o Tocantins contabiliza 26.998 diagnósticos acumulados durante o período da pandemia. Já são 141 dias de registros de infectados no Estado e casos em todos os 139 municípios, além de 79 com óbitos causados pelas complicações da doença confirmados. O Estado tem 402 mortes.

Conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualmente 10.649 pacientes ativos que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar e os demais 15.947 pacientes já estão recuperados. Em porcentagem, esses números representam que 61% dos casos estão curados e 39% estão com a doença ativa, os demais 1,48% são do número de óbitos, que representa a letalidade no Estado.

Esses números representam que a doença no Estado segue o mesmo ritmo desde meados de julho, quando o número de recuperados passou o de ativos, entretanto se estabilizou na faixa de 60% curados e 30% ativos. Apesar dessa manutenção da média, o Estado teve nas últimas duas semanas se julho os maiores quantitativos de casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que na 30ª semana epidemiológica foram 4.203 diagnósticos e na 31º 3.931. Anteriormente o maior número tinha sido na semana 28 com 2.893 registros de infectados.

Mortes

Com relação aos óbitos, o Estado tem atualmente a menor taxa de letalidade já registrada, entretanto, na última semana os números de óbitos sem mantém em mais de cinco diariamente. Nesta segunda, são sete novas mortes por Covid-19, incluindo um caso de um menino de 11 anos sem comorbidades informadas, conforme a SES.

Com esse caso já são quatro mortes de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. O maior número de mortes ainda é de idosos com mais de 80 anos, sendo 117 casos. Já somando os números de 60 a 79 anos, são 178 óbitos registrados no Tocantins. Esses números já contabilizam os casos confirmados nesta segunda, que são:

Mulher de 84 anos, residente de Palmas, com hipertensão, faleceu no Hospital Palmas Medical. Mulher de 34 anos, residente de Tocantinópolis, faleceu na UPA de Tocantinópolis. Homem de 63 anos, residente de Palmas, com doença coronariana, faleceu no Hospital Geral de Palmas. Mulher de 46 anos, residente de Palmas, com hipertensão e obesidade, faleceu no Hospital Unimed Palmas. Homem de 48 anos, residente de Fátima, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Regional de Porto Nacional. Homem de 11 anos, residente de Gurupi, faleceu no Hospital Regional de Gurupi. Mulher de 61 anos, residente de Araguaína, faleceu no Hospital Regional de Araguaína.

Novos casos

Segundo a SES, dos 565 novos casos confirmados, são 510 por exame RT-PCR. 29 por sorologia e 26 em testes rápidos. Este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames e não só das últimas 24 horas, além disso, devido a problemas no sistema do Ministério da Saúde os municípios tocantinenses não estão conseguindo alimentar a base de dados em tempo oportuno, e o Estado não tem acesso aos dados diariamente que pode provocar aumento expressivos nos próximos dias, quando a base for regularizada.

Os novos casos são de Araguaína (243), Gurupi (75), Palmas (58), Campos Lindos (16), Guaraí (15), Wanderlândia (13), Araguatins (12), Sucupira (9), Centenário (8), Formoso do Araguaia (8), Conceição do Tocantins (7), Pium (7), Augustinópolis (6), Cariri do Tocantins (6), Figueirópolis (6), Fátima (5), Itaporã do Tocantins (5), Miranorte (5), Pedro Afonso (5), Aliança do Tocantins (4), Caseara (4), Colméia (4), Divinópolis do Tocantins (4), Lagoa da Confusão (4), Paraíso do Tocantins (4), Darcinópolis (3), Miracema do Tocantins (3), Rio Dos Bois (3), Aguiarnópolis (2), Chapada da Natividade (2), Marianópolis do Tocantins (2), Porto Nacional (2), Santa Rosa do Tocantins (2), Angico (1), Aragominas (1), Araguacema (1), Araguanã (1), Barra do Ouro (1), Brejinho do Nazaré (1), Colinas do Tocantins (1), Combinado (1), Crixás do Tocantins (1), Jaú do Tocantins (1), Rio Sono (1), São Bento do Tocantins (1) e Tocantínia (1).-