Vida Urbana Boletim da Fiocruz aponta Palmas em zona crítica com ocupação de UTIs em 95% Segundo boletim, 25 capitais estão em zona de alerta crítico; Tocantins aparece entre os Estados com lotação acima de 90%

A ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) para covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) está em “situação extremamente crítica", com 15 capitais superando os 90%, aponta a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Pesquisadores do Observatório Fiocruz Covid-19 publicaram nesta terça-feira, 9, uma edição extraordinária do boletim que acompanha a evolução da pandemia n...