Boletim confirma 334 novos casos e mais duas mortes em decorrência da Covid-19

Em atualização do boletim epidemiológico deste sábado, 19, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou o diagnóstico de 334 pacientes com a Covid-19, e mais dois óbitos. Conforme a pasta, do total de novos casos, 130 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante através de exames coletados em dias anteriores, com resultados liberados na última sexta-feira. O boleti...