Neste domingo, 25, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que foram contabilizados 220 novos casos confirmados para Covid-19 e sete mortes. Os casos são de 20 cidades do Tocantins, sendo que Palmas é a que mais confirmou a infecção neste documento, com 104 diagnósticos positivos.

Com os novos dados, o Estado soma acumula 207.726 casos confirmados da doença e 3.466 óbitos. Além disso, já são 617.712 pessoas notificadas com a Covid-19 e dos casos confirmados, 192.039 conseguiram se recuperar e 12.221 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os óbitos registrados no boletim deste domingo são de pacientes que tinham entre 32 e 91 anos. Uma das mortes é do último dia 15 e o restante ocorreu entre março e junho.

Veja os detalhes:

1. Homem, 32 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: obesidade e hipertensão. Óbito em 15/07/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

2. Homem, 91 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: não relatado. Óbito em 18/07/21 no Hospital Regional de Araguaína.

3. Homem, 50 anos, residente em Porto Nacional. Comorbidades: câncer de cabeça e pâncreas. Óbito em 05/06/21 no Hospital Oswaldo Cruz.

4. Mulher, 50 anos, residente em Monte do Carmo. Comorbidades: hipertensão. Óbito em 26/06/21 no Hospital Geral de Palmas.

5. Homem, 72 anos, residente em Araguatins. Comorbidades: doença respiratória crônica. Óbito em 26/05/21 no Hospital Regional de Araguaína.

6. Mulher, 57 anos, residente em Porto Nacional. Comorbidades: não relatado. Óbito em 07/04/21 no Hospital Regional de Gurupi.

7. Mulher, 58 anos, residente em Porto Nacional. Comorbidades: obesidade e diabetes. Óbito em 27/03/21 no Instituto Sinai de Araguaína.