O novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado neste domingo, 19, mostra que o Tocantins somou às estatísticas da Covid-19 563 novos casos confirmados, sendo 442 identificados através de exame RT-PCR, 15 por sorologia e 106 por testes rápidos. Outras seis pessoas perderam a vida em decorrência da doença, conforme o este boletim.

Até o momento, o Estado já registrou 17.773 casos confirmados da doença, sendo que 11.373 pacientes estão recuperados e 6.106 seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 294 óbitos.

Veja os detalhes dos óbitos:

1. Homem de 74 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 17 de julho no Hospital Palmas Medical Center.

2. Mulher de 74 anos, residente de Cristalândia, faleceu no dia 18 de julho no Hospital Unimed Palmas.

3. Mulher de 102 anos, residente de Formoso do Araguaia, faleceu no dia 16 de julho no Hospital Regional de Gurupi.

4. Mulher de 54 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 18 de julho no Hospital Dom Orione.

5. Mulher de 75 anos, residente de Augustinópolis, hipertensa, faleceu no dia 17 de julho no Hospital Dom Orione.

6. Homem de 70 anos, residente de Miracema Do Tocantins, com cardiopatia hipertensiva, faleceu no dia 18 de julho no Hospital Regional de Miracema.

Os novos casos registrados estão distribuídos nas seguintes cidades: Araguaína (228), Palmas (91), Porto Nacional (49), Paraíso do Tocantins (34), Gurupi (31), Guaraí (27), Formoso do Araguaia (22), Lagoa da Confusão (14), Tocantinópolis (7), Darcinópolis (6), Marianópolis do Tocantins (4), Palmeiras do Tocantins (4), Araguatins (3), Pequizeiro (3), Santa Fé do Araguaia (3), Aguiarnópolis (2), Araguacu (2), Brejinho de Nazaré (2), Esperantina (2), Lizarda (2), Nova Rosalândia (2), Rio dos Bois (2), Xambioá (2), Aliança do Tocantins (1), Alvorada (1), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Arapoema (1), Augustinópolis (1), Babaculândia (1), Cachoeirinha (1), Cariri do Tocantins (1), Chapada de Areia (1), Cristalândia (1), Crixás do Tocantins (1), Dianópolis (1), Itapiratins (1), Miranorte (1), Natividade (1), Nova Olinda (1), Pium (1), Rio Sono (1), Santa Rosa do Tocantins (1) e Wanderlândia (1).

A SES informou ainda que, diante da falta de insumos para a realização de exames de RT– PCR, enviou amostras coletadas para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro e neste sábado, 18, foram liberadas 603 amostras, destas 275 foram positivas.