Redação Jornal do Tocantins

Durante bloqueio policial realizado em uma avenida do Setor Taquari, região sul de Palmas, na noite de sábado, 28, equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar conduziram, um auxiliar de serviços gerais de 42 anos e um promotor de vendas, 26 anos, ambos suspeitos de embriaguez ao volante.

Os bloqueios são realizados no âmbito da Operação Paz, para prevenir crimes, principalmente homicídios, veículos furtados e tráfico de drogas. Ocorrem em pontos estratégicos da cidade e mudam de local.

Nesse realizado na TLO 05, equipes abordaram o auxiliar de serviços gerais J.G que conduzia uma Yamaha. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, sonolência e fala enrolada.

A PM disse que o condutor confirmou ter feito o uso de álcool mais cedo, mas se recusou a realizar o teste de bafômetro e, por isso, a moto foi recolhida ao pátio da Sancar e o motorista levado à delegacia “onde foi lavrado o auto circunstanciado de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora”.

O promotor de vendas M.W.T, também acabou abordado pela equipe no bloqueio policial no mesmo local. Segundo a Polícia Militar, com sinais de embriaguez, ele dirigia uma moto Honda CG.

A Polícia Militar disse que o promotor de vendas confirmou ter consumido “em média 6 latas de cerveja” na casa de um amigo de onde havia acabado de sair. Ele também recusou a fazer o teste de bafômetro fornecido por agentes de trânsito.

A polícia disse que a moto foi entregue a um amigo do promotor de vendas, habilitado. Em seguida, o homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PM, em ambos os casos, o delegado plantonista arbitrou fiança no valor de um salário mínimo aos suspeitos, que foram pagas e depois liberados.