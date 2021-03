Vida Urbana Biblioteca Municipal disponibiliza acesso aos livros digitais da plataforma Tocalivros Cadastro de usuários começou nesta segunda-feira, 15; confira o link

Começou nesta segunda-feira, 15, o cadastro para usuários que desejam ter acesso a mais de 5 mil livros digitais e 2 mil audiolivros da Biblioteca Municipal Jaime Câmara. A Biblioteca é a única do Tocantins a ser contemplada em projeto da Ong Recod em parceria com a Tocalivros, para receber a plataforma que permite acesso aos livros digitais e audiolivros via computador e...