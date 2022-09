Vida Urbana Bióloga morre ao ser atropelada e suspeito é preso após fugir sem prestar socorro PM localizou o suspeito, o engenheiro civil Jaferson Sousa Carneiro, de 34 anos; ele confessou ter atropelado a vítima e recusou o teste de bafômetro

Um atropelamento ocorrido no setor Jardim América, em Porto Nacional, na manhã deste sábado, 3, matou a bióloga Perla Cruz do Nascimento Venturini, de 40 anos. Equipes identificaram o suspeito, o engenheiro civil Jaferson Sousa Carneiro, por meio de imagens das câmeras de segurança em frente ao local onde ocorreu o acidente. Ele evadiu do local sem prestar socorr...