Vida Urbana Beto Freitas foi asfixiado por 4 minutos diante de 15 testemunhas em Carrefour do RS Gravação também mostra que Freitas agrediu um dos vigilantes e que fiscal do mercado intimida testemunhas

Imagens obtidas pela Folha de S.Paulo revelam que Beto Freitas, 40, foi asfixiado por quase quatro minutos após ser espancado por pelo menos dois minutos por seguranças do Carrefour em Porto Alegre na última quinta (19). O vídeo mostra, ainda, que Freitas agrediu um dos vigilantes. Devido à qualidade do vídeo não é possível ver com clareza se um dos seguranças, Giovan...