Vida Urbana Bebê surda de 2 anos tem passagens liberadas pela SES e embarca para realizar implante coclear em SP Mãe acionou a Justiça, mas secretaria da Saúde liberou passagem terrestre executiva antes da decisão judicial

A bebê de dois anos com surdez bilateral que teve uma passagem vedada pelo governo do Tocantins na semana passada para uma consulta marcada em São Paulo, conseguiu embarcar neste domingo, 12. A criança se trata desde janeiro de 2021 e tem consulta marcada para esta terça-feira, 14, com a finalidade de realizar um implante coclear no Hospital das Clínicas da Faculd...