Vida Urbana Bebê que sobreviveu ao acidente em Palmas teve água no pulmão e três costelas quebradas, diz família Batida entre moto e carro ocorreu na Teotônio Segurado no último sábado, 14, e matou a mãe Mayara dos Santos e deixou o marido ferido. Empresário suspeito de causar o acidente pagou fiança de R$ 26 mil e vai responder em liberdade

A bebê de 4 meses que sobreviveu a um grave acidente de trânsito ocorrido em Palmas na tarde de sábado, 14, teve três costelas do lado direito quebradas e está tomando leite por meio da sonda. As informações são da família ao Jornal do Tocantins. A batida entre a moto e o carro ocorreu na Avenida Joaquim Teotônio Segurado e matou a mãe da bebê, a dona de casa Mayara...