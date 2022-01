Um bebê nascido no dia 26 de dezembro, no Hospital Dona Regina, em Palmas, logo nas primeiras horas de vida apresentou sintomas de respiração acelerada (taquipneia), instabilidade da pressão arterial (hemodinâmica) e o corpo ficou roxo (cianose). Um ecocardiograma mostrou que ele nasceu com uma cardiopatia complexa e, nove dias após internação na UTI, precisa passar por uma cirurgia de emergência.

Conforme documentação que o JTo teve acesso, o bebê nasceu com estrutura esquerda do coração subdesenvolvida (hipoplasia de ventrículo esquerdo).

A cirurgia não é feita no Tocantins o que levou a mãe a processar o Estado para tentar salvar o filho. Moradora de Porto Alegre do Tocantins, com 30 anos de idade, ela procuraou a Defensoria Pública para pedir, na Justiça, que o governo seja obrigado a dar tratamento integral da patologia do filho. "Estou desesperada, porque meu filho depende dessa cirurgia".

De acordo com a ação, assinada pela defensora pública Fabiana Razera Gonçalves, o pedido é a realização do procedimento correção hipoplasia, mas suporte de uti em Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O tratamento deve inclui acompanhante, conforme prescrição médica, além de demais insumos, medicamentos, exames, pré e pós-operatórios e procedimentos necessários ao tratamento da criança.

A juíza Flávia Afini Bovo atendeu ao pedido, em decisão liminar concedida às 9h52 desta terça-feira, diante deo “iminente e manifesto risco à vida” do bebê. Para a juíza a situação cumpriu os requisitos exigidos para concessão da medida liminar de urgência, e para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A juíza fixou o prazo de 48 horas para o tratamento do bebê em hospital adequado, pública ou privada. Pela decisão, o estado deve custear de passagem, hospedagem e alimentação do menor e de seu acompanhante e “viabilizar os meios necessários para remoção, que deverá ocorrer de acordo com a indicação médica.”

Ainda não houve a intimação do Estado.