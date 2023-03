Na noite desta quinta-feira, 23, um bebê nasceu no chão da maternidade pública de Gurupi, após a mãe da criança passar mais de uma hora aguardando atendimento em trabalho de parto.

O pai da criança, Wesley da Cruz Silva, de 35 anos, disse que chegou no hospital com a esposa, Bianca Araújo da Silva, por volta das 19h10. Segundo ele, não havia ninguém na recepção da unidade e precisou procurar pelos servidores que teriam feito uma pausa para jantar.

O marido conta que a espera continuou por mais de uma hora até que a esposa resolveu ir ao banheiro, a criança acabou nascendo no chão. As imagens feitas pelo pai mostram o saco gestacional no piso momentos após o nascimento.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que, ao tomar conhecimento do ocorrido com a paciente Bianca Araújo da Silva no Hospital Regional de Gurupi, determinou a abertura de procedimento administrativo para verificar o ocorrido e tomará todas as medidas legais cabíveis.

A SES-TO esclarece também que a mãe e o bebê estão com quadro de saúde estável, devidamente acomodados e recebendo todo o cuidado necessário com acompanhamento médico e psicológico.