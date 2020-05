Nesta quarta-feira, 27, o governo do Tocantins divulgou que a é a primeira bebê diagnosticada com a Covid-19 no Estado está curada, após 22 dias internada na unidade de cuidados intensivos da Maternidade Dona Regina, em Palmas. A pequena, que nasceu prematuramente, não teve o nome divulgado, mas segundo o executivo estadual, a recém-nascida é a primeira bebê diagnosticada e curada da doença no Estado.

“Eu sou muita grata aos profissionais do Dona Regina por terem cuidado da minha filha. Eu deixo uma mensagem para mamães que cuidem de seus bebês com carinho, nunca queiram passar pelo que passei, é um sofrimento tão grande. Todos os dias eu recebia fotos e vídeos dela, com isso eu me sentia mais aliviada. Não sei nem explicar a sensação que estou sentindo neste momento de poder ir para casa com ela no colo. Só Deus sabe a alegria do meu coração”, declarou Alessandra Pereira, mãe da criança e moradora de Novo Acordo.

Devido a necessidade do distanciamento por conta da contaminação do vírus, Alessandra acompanhava a filha por meio de fotos e vídeos, além de informações por telefone repassadas por profissionais da saúde do hospital. “Por ser uma bebê, a necessidade de colo, de carinho e afeto é grande e ela fica com distanciamento materno. Felizmente conseguimos acalmar a mãe com fotos, vídeos e informações por telefone. É muito sentimento envolvido e graças a Deus tudo terminou bem, celebramos a vida dessa pequena, uma guerreira que enfrentou e sobreviveu a Covid-19’, destacou a enfermeira Marinalva Soares.