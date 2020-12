Vida Urbana Bebê de seis meses morre por complicação da Covid-19 no Hospital Infantil de Palmas Paciente identificada como Paloma Alves de Souza é de Lagoa da Confusão, segundo G1 Tocantins

Paciente de Lagoa da Confusão, a bebê Paloma Alves de Souza, de apenas seis meses, morreu na terça-feira, 8, no Hospital Infantil de Palmas, após ser diagnosticada com a Covid-19 e ser trazida de Paraíso para a capital. A informação é do site G1 Tocantins. Segundo o site, a Prefeitura de Lagoa da Confusão, onde a família da paciente mora, não...