Vida Urbana Bebê de 11 dias se engasga após amamentação em Araguatins, mas policias salvam o recém nascido Criança teria engasgado com o próprio vômito; mãe aflita liga para polícia que realiza o atendimento de emergência primeiramente por telefone

Um bebê, de apenas 11 dias de nascido, se engasgou após ser amamentado, n\esta quarta-feira, 3, em um Assentamento denominado de Indiana, a aproximadamente 15 km de Araguatins, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da criança, 20 anos, ligou no telefone 190 relatando que seu bebê estava engasgado e pedia socorro da corporação. Ainda segundo a m...