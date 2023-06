Redação Jornal do Tocantins

Um bebê de 1 mês ficou engasgado após receber uma medicação da mãe no setor Taquari, região sul da capital. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) fazia patrulhamento na região e conseguiu salvá-lo.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 7. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança estava com o com bebê desmaiado nos braços quando encontrou a equipe. Ela contou aos militares que havia dado uma medicação e logo depois o bebê engasgou.

Quando os militares o pegaram nos braços, ele estava em estado de cianose, com a pele em tom azulado. A equipe fez movimentos para desobstruir as vias aéreas do bebê e conseguiram fazê-lo voltar à consciência.

Depois dos primeiros socorros, segundo a PM, a criança foi levada, juntamente com a mãe, para receber atendimento médico.