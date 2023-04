Um acidente registrado na BR-153, próximo a Tupiratã, distrito de Brasilândia, localizada no noroeste do Tocantins, deixou dois motoristas feridos.

O acidente, que ocorreu por volta das 23h43 do sábado, 1° envolveu o Gol 1.6, power prata, com placa de Colinas, conduzido por Marlenizio Alves Costa, e um caminhão Trator M. Benz Ls, de cor branca, acoplado a um semirreboque SR Randon Azul, com placa de São Carlos (SP), conduzido por Wagner José de Arruda.

Marlenizio Costa foi levado para o Hospital de Colinas do Tocantins por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ele apresentava indícios de fratura na face, ferimento na cabeça e reclamou de dor na perna esquerda. Quando a equipe chegou no local, encontrou Marlezinio no chão, pois havia sido retirado de dentro do veículo por terceiros, segundo o CBM.

O condutor do caminhão recebeu atendimento por equipes da ambulância de Brasilândia e também foi levado para o Hospital de Colinas. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu após os veículos baterem de frente na rodovia. Uma testemunha informou à equipe que viu “por diversas vezes” o veículo Gol conduzido por Marlezinio transitando na rodovia federal em zigue-zague, momentos antes da colisão.

Em 2022, Marlezino Costa foi condenado a pagar R$ 37.178,45 a um motorista de caminhão, por reparação de danos causados por acidente de trânsito, ocorrido no dia 20 de julho de 2021. Ele estava embriagado, segundo o relatório policial anexado à sentença.