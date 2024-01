Um acidente registrado na Avenida Brasil, setor Coimbra, em Araguaína, no final da manhã deste domingo, 28, deixou dois condutores feridos e ambos foram socorridos ao Hospital Regional da cidade. O motociclista ficou inconsciente e com pé fraturado. Os nomes e idades não foram divulgados.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), quando a equipe chegou no local, encontrou as duas vítimas fora dos veículos envolvidos, uma moto Honda CG 160 Fan e um carro Fiorino HD WK.

O motociclista estava deitado, inconsciente e apresentava sangramento no rosto e fratura no pé esquerdo. O condutor do carro estava deitado, conversava com dificuldade, não tinha suspeita de fraturas e reclamou de dor no peito e na cabeça. Ambos foram levados para o Hospital Regional de Araguaína.

Os bombeiros informaram que o carro Fiorino apresentava risco de incêndio, por isso, outra guarnição esteve no local, cortou os cabos da bateria e aplicou pó de serragem no combustível, que vazou.

Ainda segundo o CBM, os veículos ficaram no local “sob a guarda da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil”.

O JTo procurou a Secretaria da Segurança Pública, que respondeu “até o presente momento não houve registro desse caso na Polícia Civil”.