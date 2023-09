Um acidente de trânsito entre uma motocicleta Honda CG/150 vermelha e uma picape Renault/Oroch branca resultou na morte do condutor da motocicleta, um cantor de 37 anos, radicado em Araguaína, e deixou duas mulheres com ferimentos graves e o condutor do veículo de passeio, um empresário local de 60 anos, com escoriações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a batida ocorreu por volta das 6h30 deste sábado, 16, no cruzamento entre as ruas Érico Veríssimo e Castelo Branco, no Setor Tecnorte.

Quando os Bombeiros chegaram encontraram o empresário dentro da picape tombada, consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. Os militares realizaram a abertura do veículo, retiraram o condutor e verificaram escoriações no antebraço e mão esquerda, além de pequeno corte na mão esquerda.

Aos Policiais Militares, o condutor da picape informou que estava na rua Érico Veríssimo quando o veículo dele foi atingido pela moto, que invadiu a sua preferencial. No veículo estavam o cantor, de 37 anos, uma mulher de 23 e outra ainda não identificada, informou a PM.

Ainda de acordo com o relato policial, as duas mulheres foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, em estado grave, e encaminhadas para o Hospital Regional de Araguaína.

A PM informou ainda que os dois condutores são habilitados e os veículos estão devidamente licenciados.