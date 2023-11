A motociclista Teylla Kátia Rodrigues de Sousa, 33 anos, morreu nesta terça-feira, 21, ao bater em um ônibus escolar em um cruzamento no setor Nova Capital, em Porto Nacional, região central do estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima conduzia a motocicleta Honda CG pela Rua Belarmina Prado Aires, sentido sul-norte , quando bateu no ônibus escolar. O veículo seguia no sentido oeste-leste da Rua NC 22. Teylla morreu no local.

Na garupa da moto estava uma enteada de Teylla, uma criança de 8 anos, que sobreviveu, e foi encaminhada ao Hospital Regional de Porto Nacional com fraturas.

A secretaria disse que o Instituto Médico Legal e equipes da Perícia Científica estiveram no local. O tio da vítima procurou a 11ª Central da Polícia Civil em Porto Nacional para registrar o acidente.

Ao Jornal do Tocantins, a Prefeitura de Porto Nacional confirmou que Teylla é madrasta de uma aluna do 2º ano da Escola Delza da Paixão e tinha ido buscar a criança na unidade.

A prefeitura também confirmou que o ônibus escolar faz a rota 19 e pertence à empresa LR transportes, que presta serviços para o município.

“A Secretaria da Educação informa que todo apoio do município esteve acionado. Foi enviado ao local assistente social e psicólogo. A empresa terceirizada do ônibus irá arcar com as despesas do funeral”.

Até o fechamento desta matéria, o condutor do ônibus não se havia se apresentado à polícia.