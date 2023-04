Um motociclista de 35 anos, natural de Salgueiro (PE), morreu após se envolver em um acidente de trânsito na quadra T21 do setor Taquari, região sul de Palmas. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 5, por volta das 6h41. A vítima foi identificada como José Wilson da Silva.

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor do ônibus da empresa Sertran, envolvido no acidente, declarou que trafegava na Rua Ns 04, sentido norte-sul, quando bateu com o motociclista no cruzamento na rua LO-13.

A vítima de 35 anos conduzia uma moto Honda/CG 150 Titan. Com o impacto da batida, morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), perícia e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a empresa responsável, com sede em São Paulo, e aguarda retorno. Por telefone, o representante da empresa no Tocantins informou que a empresa se sensibiliza com os familiares da vítima nesse momento de dor e que vai colaborar com a Justiça para esclarecer o ocorrido.