Redação Jornal do Tocantins

Um acidente entre duas motos registrado neste sábado, 13, na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, em Palmas, deixou três pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que um casal estava em uma das motos envolvida no acidente. A mulher não estava com lesões, mas o homem, que conduzia a moto, sofreu duas fraturas na perna esquerda, “uma no tornozelo e outra na tíbia e fíbula”, informou a corporação.

A outra vítima teve uma fratura no punho direito e se queixou de dores no joelho direito.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou que duas das vítimas foram para a UPA norte e a terceira encaminhada para o Hospital Geral de Palmas (HGP).