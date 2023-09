Duas carretas pegaram fogo na manhã desta quinta-feira, 14, após uma batida na TO-040 próximo ao município de Dianópolis. Os bombeiros foram chamados ao local para combater incêndio nos veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar há um motorista preso nas ferragens. Ainda não sabem informar se a vítima está com sinais vitais.

Conforme a corporação, um dos veículos é um caminhão-tanque que estaria transportando combustível e a outra carreta transportava grãos. As equipes estão no local tentando combater as chamas e retirar a vítima no veículo.

Nas imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros é possível ver um dos veículos tombado e atravessado na rodovia em chamas. Ainda não sabem informar como o acidente ocorreu.