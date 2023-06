Redação Jornal do Tocantins

Uma batida frontal entre dois carros deixou um homem de 41 anos morto, uma mulher e duas crianças feridas em uma rodovia federal em Gurupi, no km 377 da BR 242. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, 9, na saída para a cidade de Peixe.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 41 anos conduzia o veículo Fiat Uno Mille e a mulher dirigia o Corolla, onde estavam duas crianças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM)quando equipes chegaram no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia atendido e transportado as duas crianças menores de 10 anos para o Hospital Regional de Gurupi (HRG).

A mãe das crianças estava deitada no chão, consciente, orientada, com pele fria e baixa perfusão sanguínea. A vítima alegou dores na região do abdômen e foi imobilizada e levada ao hospital.

Equipes realizaram a remoção do motorista, que ficou preso às ferragens e morreu no local.